Anne Hidalgo vs Valérie Pécresse : qui aime le plus les Arméniens ?

Le dîner des organisations arméniennes de France se tenait à Paris mercredi soir en présence d’Anne Hidalgo, de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et d’un parterre de personnalités politiques et publiques. On s’attardera surtout sur les discours de la maire de Paris et de Valérie Pécresse, toutes deux en campagne, toutes deux prêtes à la surenchère. Et sur la présidence de Nikos Aliagas, parfait dans le rôle du chef d’Etat.