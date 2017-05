Antoine Griezmann se confie sur son potentiel avenir à Manchester United  

Antoine Griezmann n'a que 26 ans, mais il a déjà réussi l'exploit à se propulser en tant que joueur de foot les plus populaires de son époque. Aujourd'hui, il sort une première autobiographie, intitulée "Derrière le sourire". On est revenus sur le parcours de ce joueur au capital sympathie hors-norme, et surtout, on l'a un peu titillé sur son avenir, potentiellement au sein du prestigieux Manchester United.