Antoine Pellion, Monsieur « Ecologie » du gouvernement

Dimanche soir lors de son interview sur les Journaux télévisés de TF1 et France 2, Emmanuel Macron s’est notamment fait remarquer en évoquant une écologie « à la française ». Un terme et un projet sur lequel le président de la République a travaillé avec le Secrétaire général de la Transition écologique, Antoine Pellion. Depuis un moment, l’ancien directeur du mouvement « En Marche », est omniprésent dans chaque prise de décision du gouvernement sur le plan écologique. Les équipes de Quotidien ont tenté d’en savoir un peu plus sur son influence au Salon des Energies renouvelables. Il fait partie de ceux qui ont travaillé sur le projet de vente à perte du carburant.