Appelons un pauvre un pauvre et un riche un riche

Parce que le riche, l’ultra riche, ne va pas sans son pendant, le pauvre, on devrait pouvoir autant dire de quelqu’un qui est riche qu’il est riche que dire de quelqu’un qu’il est pauvre qu’il est pauvre. Pourtant, ces deux mots sont particulièrement compliqués à utiliser dans le débat public. On caricature les riches en moquant leurs manteaux de fourrure et leurs lingots d’or et on dépeint les pauvres en « démunis », en « populaires », en « fragiles ».