Après avoir harcelé Kim Kardashian, Kanye West s’excuse… à sa manière

En début de semaine, Kanye West a supprimé toutes les photos de son compte Instagram. Le chanteur américain voulait s’excuser d’avoir harcelé son ex-compagne, Kim Kardashian. Il en avait profité pour poster un message d’excuses, supprimé depuis. Pas certain que cette solution soit la meilleure. Quoi qu’il en soit, on a hâte que Kanye West comprenne que quand une femme dit non, c’est non…