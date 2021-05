Après deux mois d’occupation, les intermittents libèrent le théâtre de l’Odéon pour mieux investir le CentQuatre

Après avoir occupé le théâtre de l’Odéon pendant 80 jours, la cinquantaine de manifestants a décidé d’investir le CentQuatre, dans le XIXème arrondissement de Paris. Paul Larrouturou les a suivis pour leurs dernières heures à l’Odéon et jusqu’au nouveau QG de la mobilisation. Début mars, en plein confinement, une cinquantaine de manifestants, acteurs du monde culturel, entrent par effraction au théâtre de l’Odéon à Paris et exigent la réouverture totale des lieux culturels. Le mouvement va faire des émules à travers la France et plusieurs autres lieux de culture vont être occupés. Au cœur des revendications, le retrait de la réforme de l’assurance chômage qui touche particulièrement les intermittents du spectacle. Malgré des pourparlers avec la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, la mobilisation a continué jusqu’à ce week-end. Avec la réouverture annoncée des théâtres, les occupants du théâtre de l’Odéon ont décidé de quitter les lieux. À 6h45 dimanche, ils plient bagage et lèvent le camp. Mais pas question d’arrêter la mobilisation pour autant. Le groupe a décidé d’occuper un lieu culturel populaire à l’autre bout de Paris : le CentQuatre. Paul Larrouturou, Baptiste Brill et Baptiste Gondouin ont suivi leur déménagement.