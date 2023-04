Après la réforme des retraites, les députés découvrent le monde des influenceurs

Cette semaine, les députés ont échangé sur une nouvelle proposition de loi pour lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs. Au cœur des débats : Tik Tok, Instagram, Snapchat, et les pratiques des influenceurs les plus connus de ces plateformes. Pour en discuter avec les députés, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Céline D'Agostini et Arthur Després se sont rendus à l’Assemblée nationale ce jeudi, juste avant que la proposition de loi ne soit adoptée à l’unanimité.