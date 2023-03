Après le 49.3, la contestation se durcit dans les rues

Après le recours au 49.3, la contestation de durcit dans la rue. Depuis plusieurs jours, on voit apparaître de nombreux cortèges, plus mobiles, plus spontanés et souvent plus jeunes, parfois émaillés de débordements violents, comme sur la place de la Concorde jeudi dernier. Depuis, BFMTV est en édition spéciale chaque soir et, sur les réseaux sociaux, les vidéos de violences policières se multiplient.