Boutcha, ville meurtrie, panse ses plaies après le départ de l’armée russe

La guerre continue en Ukraine. On retrouve le rockeur star Oleg Skripka, de retour à Boutcha, le village de ses parents. On parlait de Boutcha il y a deux semaines pour le nombre de civils tués par l’armée russe. Aujourd’hui, cette ville résidentielle est complètement détruite. Même si les Russes ne sont plus là, les consignes sont claires : attention aux pièges laissés par l’armée de Vladimir Poutine.