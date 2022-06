Après le tsunami médiatique, le silence : où en sont les affaires Taha Bouhafs et Damien Abad ?

Alors qu’on n’a parlé que d’elles pendant des jours, plus un mot sur les affaires Taha Bouhafs et Damien Abad depuis plusieurs jours. Le premier, accusé d’agression sexuelle, a retiré sa candidature aux législatives. Ses deux accusatrices n’ont pas, pour l’heure, souhaité porter plainte. Le second, accusé de viols, est toujours ministre et nie les faits. Le parquet n’a pas ouvert d’enquête à ce stade.