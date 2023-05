Après les néo-nazis, les royalistes d'Action française défilaient à Paris ce week-end

Plusieurs manifestations d’extrême droite étaient organisées ce week-end en France. Elles font suite à la manifestation de l’ultra droite à Paris, la semaine dernière, qui avait choqué et lancé un vaste débat national sur la tenue ou l’interdiction de tels rassemblements. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la marche de l’Action Française, groupuscule historiquement défini comme pro-Vichy, xénophobe et nostalgique et de la monarchie héréditaire.