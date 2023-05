Après Paris, l’Italie de Giorgia Meloni se fâche avec Madrid

Rien ne va plus entre la France et l’Italie depuis le clash retentissant entre notre ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. La situation était déjà tendue, mais voir l’Espagne s’en mêler a fait déborder le vase italien.