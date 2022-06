Après quatre mois de combats, les Ukrainiens comptent sur les Occidentaux pour gagner la guerre

Plus de quatre mois que la guerre en Ukraine a commencé. Malgré les attaques russes, si le pays parvient à résister, c’est parce qu’il reçoit, chaque jour, des canons, des missiles et des munitions de la part pays occidentaux. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il n’y a aucun doute : s’il reçoit encore plus d’armes, l’Ukraine pourra gagner la guerre. Sur place, dans le Bonbass, le journaliste Guillaume Ptak est allé à la rencontre des soldats ukrainiens.