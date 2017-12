En Arabie Saoudite, le cinéma fait son come-back !

Depuis le début de l’année il y a une VRAIE vague de changement. En février, l’Arabie Saoudite a accueilli son premier CONCERT depuis 24 ans… En septembre les femmes ont obtenu le droit de conduire, et cette semaine on a appris une autre GRANDE nouvelle : A l’origine de toutes ces avancées, un homme : Mohammed Ben Salmane, le prince héritier d’Arabie Saoudite, qui a lancé un grand plan de réformes économiques et sociales.Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 13 décembre 2017 – Partie 1