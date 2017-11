Arabie Saoudite : Purge sans précédent au sommet

L’Arabie Saoudite est en train de vivre un séisme. Ça s’est passé ce week-end : une purge sans précédent avec 49 arrestations au sommet du Royaume dont 11 princes et 38 actuels ou anciens ministres. C’est toute une partie de l’élite saoudienne qui est aujourd’hui en prison et l’info a fait le tour du monde. Lilia Hassaine nous raconte qui est cet homme à l’origine de ce coup d’Etat et les raisons pour lesquelles il a fait tout ça. Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 1