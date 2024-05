Argentine : l’étrange histoire du chien fantôme de Javier Milei

Depuis son élection en décembre dernier, Javier Milei inquiète beaucoup sur sa santé mentale. Ce n’est un secret pour personne, le président argentin a une relation fusionnelle avec ses chiens, qu’il considère comme ses propres enfants. Mais un mystère plane depuis quelques temps : combien a-t-il vraiment de chiens ? S’il en avait présenté 4 lors de son élection, Javier Milei ne cesse de parler de ses 5 chiens. Selon la presse argentine, il inclurait toujours Conan, son chien décédé en 2017 avec qui il communique toujours grâce à une medium. Encore plus fou, le président argentin serait persuadé d’avoir connu Conan dans une vie antérieure, lorsqu’il était gladiateur dans le Colisée romain il y a plus de 2.000 ans.

