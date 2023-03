« Armand et les histoires de vêtements » : la seconde main version enfant

Comme chaque vendredi, Ambre Chalumeau nous donne ses conseils culture du week-end. Cette semaine, elle nous conseille le livre pour enfants « Armand et les histoires de vêtements », de Esmé Planchon et Héloïse Solt, pour en apprendre un peu plus sur la seconde main.