Arménie : après la reprise des combats avec l'Azerbaïdjan, la jeunesse prend les armes

Les combats ont repris en Arménie. L’Azerbaïdjan a relancé sa tentative de conquête du Haut-Karabagh, région disputée par les Arméniens et les Azerbaïdjanais. Depuis une semaine, les bombardements ont repris. Grâce à la journaliste Astrig Apopian, Quotidien suit la reprise des affrontements. Sur place à Erevan, la capitale du pays, les civils peuvent participer à des formations militaires. Ils sont de plus en plus nombreux parmi la jeunesse du pays à vouloir prendre les armes.