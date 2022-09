Armes rouillées, campements surpeuplés : la face cachée des « mobilisés » de Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a annoncé il y a une semaine la mobilisation de 300 000 soldats réservistes russes. Le dirigeant russe espérait grossir les rangs de son armée en Ukraine et instiller la peur chez les soldats ukrainiens, mais les premières images qui nous viennent de Russie ne sont pas flatteuses. On y découvre une nouvelle fois une armée mal préparée et mal équipée. Et ce, pour ceux qui ont effectivement répondu à l’appel de la mobilisation partielle. Depuis une semaine, on voit également des dizaines de milliers de jeunes russes quitter le pays pour ne pas être envoyés sur le front.