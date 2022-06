Assaut du capitole : "mensonges", "déconnecté de la réalité", série de témoignages accablants contre Donald Trump

Un an et demi après l’assaut du Capitole, aux Etats-Unis, l’enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier 2021 vient de démarrer. Une enquête qui se penche, surtout, sur les mensonges de Donald Trump avant, pendant et après l’assaut. Pour la première fois, des proches de Donald Trump affirment que l’ancien président a délibérément menti.