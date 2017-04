Asselineau, la star des complotistes se sent "comme Madonna"  

Azzeddine était au meeting de François Asselineau hier soir au Grand Palais de Lille. François Asselineau, c'est le candidat du Frexit, de la sortie de l'Europe. On peut aussi le résumer comme le petit candidat qui arrive à remplir de grandes salles. Alors on a voulu répondre à la question suivante : comment un candidat crédité de moins d'1% d'intention de vote, peut attirer autant de monde ? Chez les adhérents, on trouve des profils assez variés... Des internautes qui tombent par hasard sur ces vidéos, qui accrochent au discours. Conséquence : beaucoup de futurs électeurs viennent de la sphère complotiste d’internet.