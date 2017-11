Assemblée Nationale : la buvette au cœur d’une polémique

Azzedine Ahmed-Chaouch était à l’Assemblée Nationale aujourd’hui et il nous parle de l’un des endroits les plus importants de l’Assemblée pour les députés : la buvette. Cette même buvette qui est aujourd’hui au cœur d’une polémique. Le 27 octobre dernier, une fête a eu lieu avec des députés d’En marche ». Quand il a appris ça le président de l'assemblée, François De Rugy était colère. Il a même dû rappeler dans un communiqué, que les députés doivent se fixer un certain nombre de règles de bonne conduite. Bim. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 17 novembre 2017 – Partie 2