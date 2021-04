AstraZeneca : une ministre danoise s’effondre en pleine conférence de presse

Sur le front du Covid, ce week-end l’opération vaccination des personnels prioritaires a tourné au fiasco. Pour cause : seul le vaccin AstraZeneca était disponible et il suscite encore beaucoup de méfiance parmi les personnes éligibles au vaccin. Et ça ne devrait pas s’arranger après cet énième coup du sort contre le vaccin : lors d’une conférence de presse au cours de laquelle le gouvernement danois a annoncé l’arrêt de l’utilisation de l’AstraZeneca dans le pays, une ministre s’est effondrée à la tribune. Rien à voir avec le vaccin, mais difficile de ne pas y voir un énième coup du destin contre ce vaccin maudit.