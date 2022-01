Attaque du Capitole : retour à Washington, un an plus tard

Il y a un jour pour jour, le 6 janvier 2021, des militants pro-Trump prenaient d’assaut le Capitole pour exiger le maintien à son poste du président vaincu. Bilan des affrontements : cinq morts, cent blessés et huit cents personnes arrêtées. Un an plus tard, l’Amérique s’interroge encore : comment a-t-on pu en arriver là ? Quotidien est retourné sur place.