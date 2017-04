Attentat sur les Champs Elysées : Fallait-il arrêter l'émission ?  

Fallait-il stopper l'émission et passer en breaking news alors que sur les Champs Elysées un policier était assassiné ? C'est la question qu'a posé Yann Barthès à Léa Salamé, co-animatrice de cette émission politique. Toute la semaine, les journalistes qui interrogent les candidats passent dans Quotidien et nous racontent les coulisses… Ce soir, on accueille Léa Salamé, qui revient sur l'émission "15 minutes pour convaincre" d'hier soir. Pronostic, audiences, coulisses et oreillettes, la journaliste revient sur son vécu de la campagne... et sur cette émission exceptionnelle.