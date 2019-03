Attentat de Christchurch : faut-il quitter Facebook ?

Vendredi 15 mars, l’assaillant de Christchurch, qui a fait 50 victimes et de nombreux blessés, a pu diffuser sans entrave le massacre de ses victimes, en direct, sur Facebook. Pendant dix-sept minutes, le terroriste a pu partager ses images, sans aucune censure. De très nombreux internautes, utilisateurs ou non de Facebook, ont été profondément choqué par l’absence totale de contrôle sur ce type de contenus. En Nouvelle-Zélande, les grandes marques du pays ont décidé de boycotter le réseau social et appelle à un boycott économique généralisé. Chez Quotidien, on a aussi dénoncé l’inaction de Facebook pendant l’attentat de Christchurch. Sur notre page Facebook, vous avez été très nombreux à réagir, commenter, partager ce coup de gueule, mais plusieurs ont posé LA question : critiquer Facebook SUR Facebook, n’est-ce pas illogique ? Alors, faut-il quitter Facebook pour être crédible ?