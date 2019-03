Attentat de Christchurch : quel impact les images du massacre ont-elles eu sur les plus jeunes ?

Les images de la tuerie de Christchurch ont été diffusées sur Facebook, sans interruption, pendant dix-sept minutes. La vidéo a ensuite été relayée sur Twitter et sur Youtube et était disponible partout, à tous, y compris à ceux qui ne souhaitaient pas la voir. De très nombreux jeunes, collégiens, lycéens ou jeunes adultes ont été confrontés à ces images. Paul Larrouturou les a interrogé et a voulu connaître l'avis des personnalités politiques sur la question et les sanctions à envisager contre Facebook.