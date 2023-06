“Fais gaffe à mon sac Gucci !” : le placement de produit très réussi de Jack Grealish

Une vidéo filmée dans le vestiaire de l’équipe de football Manchester City est devenue un placement de produit très réussi. Après leur victoire à la coupe d’Angleterre, l’intendant du club, en slip noir, se lance dans une glissade spectaculaire et manque d’atterrir sur le sac Gucci du joueur star Jack Grealish que l’on entend crier : “Attention à mon sac Gucci”. Il se trouve que le joueur est égérie Gucci et la vidéo, opération préméditée ou non, est un placement de produit très réussi.