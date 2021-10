Au Campus de la majorité, la "Maison commune" s’éparpille

Ce week-end, tout le gouvernement, ou presque, était au « Campus Majo », le grand campus de la majorité présidentielle. Deux jours de débats et de discours pour se féliciter des cinq années du quinquennat d’Emmanuel Macron. Mais aussi, et surtout, deux jours pour parler des cinq années à venir et créer une « maison commune ». Et c’est pas gagné.