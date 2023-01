Au Forum de Davos, on a trouvé UN millionnaire qui veut payer plus d’impôts

Phil White fait partie du club très fermé des multimillionnaires du monde. Phil White est aussi membre des « Patriotic Millionaires UK », parce qu’il – tout comme 200 signataires d’une tribune – fait partie de ces (rares) millionnaires qui souhaitent payer plus d’impôts. Pas moins, plus. « Parfois je me dis que j’ai trop d’argent, je ne sais plus quoi en faire, nous dit Phil White. Je veux que le gouvernement prenne plus de mon argent, qu’il me taxe plus et qu’il fasse quelque chose de bien avec (…) qu’il fabrique une meilleure société, un monde plus juste ».