Au Parti socialiste, unité de façade après une semaine de déchirement interne

Après l’imbroglio de son élection interne, le Parti socialiste était réuni à Marseille pour son grand congrès, mais toujours sans chef. Olivier Faure et ses équipes clament toujours leur victoire, tandis que Nicolas Mayer-Rossignol et les siennes dénoncent une élection frauduleuse. Il aura fallu une cellule de crise et de longues, très longues discussions pour parvenir à un accord.