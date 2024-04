Au plus près de Valérie Hayer, tête de liste Renaissance aux Européennes

Les équipes de Quotidien ont suivi notre invitée du soir, Valérie Hayer, tête de liste de Renaissance aux futures élections européennes lors d’un de ses déplacements à Bayonne, dans le Sud-Ouest. Ils l’ont retrouvé juste avant son meeting du soir. C’est notamment l’ex-journaliste de Cnews Loïc Signor, désormais porte-parole de Renaissance qui brief la femme politique. Trois ministres sont venus la soutenir durant son discours et notamment Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie avait justement été pressenti pour être tête de liste à la place de Valérie Hayer.

