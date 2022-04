Au RN, on promet un débat apaisé et plein d’amour, mais pas trop

Ce mercredi matin, jour de débat de l’entre-deux tours, les Macronistes ont disparu des matinales, consigne du président sortant oblige. Côté Rassemblement national en revanche, on a tenu à assurer de sa sérénité avant le grand débat. Chez Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, on s’organise pour l’après. Le polémiste est réapparu mardi dans une série de photos où on le découvre avec une petite barbe poivre et sel. Un look désormais associé aux traversées du désert : Nicolas Sarkozy, François Fillon, Laurent Wauquiez, Benoît Hamon, Manuel Valls, tous s’étaient laissé pousser la barbe après leur défaite.