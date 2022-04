Au second tour, le barrage contre l’extrême droite va-t-il encore tenir ?

Au premier tour, il n’y a pas eu un vote utile, mais trois. Un vote utile des électeurs de gauche en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour faire barrage à Marine Le Pen, le vote Emmanuel Macron des électeurs de Valérie Pécresse inquiets de Marine Le Pen et un vote Marine Le Pen pour qualifier l’extrême droite et faire barrage à Jean-Luc Mélenchon. Bref, les électeurs français ont joué les stratèges pour ce premier tour. Qu’en sera-t-il au second ?