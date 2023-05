Au sommet ChangeNOW, entreprises responsables ou greenwashing ?

Le sommet “Change Now” commence ce jeudi 25 mai à Paris : pendant trois jours, les plus grandes entreprises françaises se réunissent et misent sur leur stratégie RSE, c’est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises qui regroupe toutes les initiatives visant à leur donner un label social et écologique. Les entreprises ont envoyé leur responsable du développement durable pour donner des conférences destinées à montrer qu’ils oeuvrent pour le changement et pour une économie plus verte, au risque de frôler le greenwashing. Toutes les entreprises se veulent “sustainable” : Kering, L’Oréal, Accor, Engie.