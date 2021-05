Audiences : CNEWS passe devant BFMTV

On en parlait ces dernières semaines, le croisement des courbes a finalement eu lieu : CNEWS est passée devant BFMTV qui n’est désormais plus « la première chaîne d’info de France ». C’est un petit tremblement de terre dans le monde des médias et BFMTV l’a bien compris. Depuis ce week-end, la chaîne communique sans s’arrêter sur ses bonnes audiences et la fidélité de ses téléspectateurs. On a regardé les deux chaînes d’info pour comparer.