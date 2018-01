Les audiences radio : France Inter cartonne, Europe 1 s’effondre

Les audiences radio sont tombées ce matin : Julien Bellver dévoile le classement officiel ! Sur le podium, RTL toujours leader mais en baisse et France Inter cartonne. C’est d’ailleurs la seule radio à progresser dans le Top 5. Sur la troisième marche, on retrouve NRJ qui chute encore et encore … Le pire résultat depuis 7 ans ! Pour Europe 1, les audiences sont catastrophiques et la radio chute à la sixième place avec près de 800 000 auditeurs perdus en un an. Alors forcément ce matin, l’ambiance n’était pas au beau fixe à l’antenne …