Aux Contamines-Montjoie, on n'a pas peur du coronavirus (et on en a un peu marre qu'on pose la question)

Plusieurs cas de coronavirus ont été recensée aux Contamines-Montjoie, en Savoie. Malgré les paroles rassurantes des autorités, les habitants cèdent-ils à la psychose ? Paul Larrouturou était sur place et, a priori, non. Ils en ont même franchement marre qu'on leur pose la question.

