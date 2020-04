Aux Etats-Unis, la colère de la communauté afro-américaine, durement touchée par le Covid-19

En savoir plus sur Yann Barthes

La situation s’aggrave aux Etats-Unis avec plus de 400 000 personnes déclarées positives au Covid-19. Dans le pays, l’épidémie a déjà fait plus de morts que les attentats du 11 septembre 2001. Parmi les victimes, une proportion alarmante d’Afro-américains. S’ils ne représentent que 13% de la population, ils sont les plus touchés par l’épidémie, jusqu’à 70% des cas en Louisiane. On en parle avec Martin Weill.