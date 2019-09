C’est la rentrée pour la première chaîne d’info de France. Et pour fêter ça, la chaîne a décidé de concevoir trois clips de promotion de son antenne. Pour présenter ses nouveaux rendez-vous, ses métiers et les coulisses de sa rédaction. Sauf qu’au lieu de filmer une journée ordinaire, ils ont décidé d’écrire tout le scénario de leurs vidéos. Et ça rend.. pas super naturel. On s’est demandé si on pouvait faire pire, la preuve.