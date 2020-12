Avec les Black Blocs dans les rangs de la manif contre la loi Sécurité Globale

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce samedi à Paris, la manifestation contre la loi Sécurité Globale a dégénéré après l’arrivée d’un groupe de Black Blocs. Depuis plusieurs années, ce groupe est de toutes les manifs et provoque de nombreux incidents et dégradations. Pourtant, il est encore difficile de les définir : attachés à leur anonymat, les Black Blocs défilent habillés en noir, le visage masqué. Paul Gasnier a pu en rencontrer plusieurs ce samedi à Paris. Les premiers Blacks Blocs sont apparus dans les années 1980 à Berlin. En France, ils apparaissent pour la première fois au début des années 2000, à Nice, en marge d’un sommet de l’Union européenne. Depuis les manifestations contre la réforme des retraites en 2016, ils sont présents à chaque manifestation et on ne parle plus que d’eux. D’où viennent-ils ? Quelles sont leurs revendications politiques et sociétales ? Sont-ils affiliés à un parti ou un courant politique ? Paul Gasnier les a suivis ce samedi à Paris.