Azerbaïdjan : des enfants chantent une chanson anti-Emmanuel Macron à la télévision

Emmanuel Macron a été “à l’honneur” lors d’une émission en Azerbaïdjan. Des enfants ont chanté son prénom et on peut penser au premier abord que c’est mignon. Mais la vérité est toute autre. Cette chanson est en réaction aux propos tenus par le président sur le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie la semaine dernière. Il a pris position en faveur de l’Arménie en accusant l’Azerbaïdjan d’avoir déclencher la guerre. Et cette déclaration ne passe pour son président, Ilham Aliyev.