Azzedine Ahmed Chaouch enquête sur la « ligne du crack » du métro 12

Aujourd’hui, Azzedine Ahmed Chaouch s'est intéressé à une situation que l'on peut qualifier d'inédite. Le métro parisien ne s'arrêterait plus à certaines stations. La cause : des consommateurs et des dealeurs de crack dangereux sur les quais. On le rappelle le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, bon marché, qualifié de drogue du pauvre. Ça se passe sur une ligne particulièrement, la ligne 12 du métro parisien et certains usagers l'ont même baptisé ligne du crack.