Balade millimétrée et chocolats : le récit du week-end électoral d’Emmanuel Macron

Ce week-end de second tour, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte l’ont passé chez eux, au Touquet. Samedi, on les a (beaucoup) vus se promener sur le bord de mer : pendant deux heures, le couple en a fait des tonnes face aux très nombreuses caméras, avant de se séparer pour profiter d’une session shopping en solo pour Brigitte Macron et d’un peu de repos pour le président sortant. Dimanche, le couple est allé voter vers 13h avant de s’offrir un ultime bain de foule.