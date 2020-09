Balance ton bahut: "Il fait trop chaud, je veux mettre un short, c'est tout"

En savoir plus sur Yann Barthes

Lundi 14 septembre, une initiative lancée sur les réseaux sociaux par et pour les collégiennes et lycéennes invitaient les jeunes filles à venir habillées comme elles le souhaitent à l’école. Avec des crop top, en jupe, en short, en robe, en débardeur, bref comme elles en avaient envie. La mobilisation a été très suivie et a beaucoup fait parler d’elle dans les médias. Sophie Dupont est partie à la rencontre de surveillants et de lycéennes.