Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été arrêtés à Caracas, au Venezuela, alors qu’ils couvraient pour Quotidien la crise politique dans le pays. De retour en France, ils racontent leurs conditions de détention, mais surtout la situation sur place, la déroute du président Nicolas Maduro et la mobilisation des Vénézuéliens et Vénézuéliennes.