Barack Obama : pour apprendre à vivre ensemble "nous devons partager nos histoires"

Pour lutter contre la peur de l’autre, la peur de la diversité, pour apprendre à vivre ensemble, Barack Obama est convaincu qu’il faut « partager nos histoires ». L’ancien président des États-Unis et Bruce Springsteen sont, sur le papier, deux hommes très différents. Pourtant, c’est en se parlant, en échangeant, qu’ils se sont découverts des points communs, notamment une enfance marquée par l’absence d’une figure paternelle. Pour les deux hommes, échanger sur son propre vécu permet de créer le lien et d’atténuer « la peur » de l’autre. « C’est à travers les histoires qu’on se raconte qu’on peut se dire « : ‘la personne en face de moi ne me ressemble peut-être pas, mais nous avons partagé les mêmes espoirs, les mêmes craintes’ (…) C’est comme ça qu’on apprend à se mettre à la place de l’autre », affirme Barack Obama