Barack Obama : "Pour comprendre l’Amérique, il faut reconnaître ses contradictions"

Dans « Born in the USA », Barack Obama et Bruce Springsteen échangent sur la musique, la masculinité, l’égalité et, bien sûr, sur les États-Unis. Comment décrire le pays après huit ans de présidence Obama, quatre ans de Donald Trump et une élection très difficile en 2020 ? Pour Barack Obama, « pour comprendre l’Amérique », il faut d’abord « reconnaître que les Américains ont toujours été habités par la contradiction ». « Ce pays a été construit sur la base de la Déclaration d’Indépendance (…) mais en même temps sur l’esclavage et la discrimination contre les femmes et la destruction de toute la culture des Indiens d’Amérique », explique l’ancien président des États-Unis. Aujourd’hui, le pays se divise entre ceux « qui acceptent le changement » et « ceux qui en ont peur », poursuit-il. « Bruce et moi avons essayé de dire qu’on peut accepter l’idéal américain tout en reconnaissant ses réalités », ajoute encore Barack Obama.