Barack Obama en visite à Paris

C’était l’évènement du week-end, ça se passait dans le 16ème arrondissement à la maison de la radio. Toute la presse était là. Il y avait aussi quelques badauds qui avaient fait le déplacement. Manque de bol pour nos experts l’arrivée d’Obama s’est faite discrètement. Invité par les Napoléons. Alors c’est un réseau qui regroupe des professionnels de la communication et qui organise des conférences deux fois par an. Ça a duré un peu plus d’une heure, et c’est vrai qu’on n’a pas appris grand-chose, Obama a tenu des propos très généraux, presque aucune blague alors qu’il est connu pour son humour, bref ça manquait un peu d’entrain... Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2