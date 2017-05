Bayrou / Macron : Embrouille ou pas embrouille ?  

22 février dernier, Bayrou annonce son ralliement à Emmanuel Macron. Ce jour-là Il est dans cet état. "Macron est génial va sauver la France". Mais il va vite changer d'humeur. 2ème tour, lors de la fameuse soirée à la Rotonde. Bayrou boude Macron, et ne vient pas faire la fête. Visiblement, il y a déjà de l'eau dans le gaz. La raison de ses sautes d'humeur. Bayrou dit en gros que c’est grâce à lui que Macron a gagné la Présidentielle donc il veut 120 candidats MODEM pour les législatives. Mais Macron, dans la position du boss, ne lui propose que 30 places. En fait c'est une vraie négociation, comme dans le monde des affaires. Au moment où on se parle, Bayrou réunit ses troupes, lors d'un bureau politique. Et on verra si on pourra sortir. Ce smiley, celui-ci, ou celui-ci